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Zeki Çeler'den İnisiyatifi’ne ziyaret

Girne Belediye Başkanlığına bağımsız adaylığını açıklayan Zeki Çeler, Zeytinlik İnisiyatifini ziyaret etti.

16 Ekim 2022 Pazar 12:28
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Zeki Çeler'den İnisiyatifi’ne ziyaret



Verilen bilgiye göre, Çeler, Girne hakkındaki projelerini anlattı, dile getirilen sorunları ve önerileri dinledi. Tarihi ve kültürel zenginliğe sahip Zeytinlik köyünün sadece festival döneminde değil, yıl boyunca hak ettiği değeri görmesi, hizmet alması gerektiğini söyleyen  Zeki Çeler, köy meydanının düzenlenmesi, yeşil alanların verimli şekilde kullanılması, yürüyüş yolları yapılması, köyün kanalizasyon şebekesine bağlanması, toplu taşıma güzergahına dahil edilmesi gibi projeleri olduğunu kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Girne BelediyesiZeki çelerZeytinlik İnisiyatifi
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