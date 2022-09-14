Zeki Çeler: Kaş yapayım derken göz çıkarıyorlar

Girne Belediyesi Başkan adayı Zeki Çeler'in konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Girne Semih Sancar Caddesinde Seçim Üstü “İŞ YAPIYORUM” algısı vermek için KAŞ YAPAYIM DERKEN GÖZ ÇIKARIYORLAR:

Çalışma ekibimdeki şehir planlama ve trafik uzmanı arkadaşlarımın görüşleri çerçevesine göre,

2016 yılında hayata geçen Girne Ulaşım Trafik Master Planı’nın en acil projelerinden biri olan Semih Sancar Caddesi’ndeki düzenlemelerin aradan geçen 6 yıla rağmen tamamlanmaması ve seçimlere kısa bir süre kala düzenlemelerin üstelikte planlarda yer almayan düzenlemeler ile yeniden yapılmaya başlanması düşündürücüdür.

Hirondel Çemberi ile Bellapais Işıkları arasındaki Semih Sancar Caddesi’nin 3 şerite çıkarılması için çalışmalar 2017 yılından önce başlatılmış, bir bölümü 3 şeride çıkarılmış ancak aradan 5 yıl geçmesine rağmen proje tamamlanmamıştır.

Trafik uzmanlarının görüşlerine göre; Trafiği rahatlatmak ve akışını sağlamak için Lefkoşa’dan gelip Karakum yönüne giden araçlar için 2 şeride çıkarılan yolun Namık Kemal Caddesi’nin kesişim noktasında tekrar tek şeride düşürülmesi bazı sorunlara neden olacaktır.

Yolun ortasına ada yapılarak yolun tek şerite düşürülmesiyle trafik akışı yavaşlayacak, yüksek bordürler nedeniyle kaza riski artacaktır. Yolun iki yönden de tek şerite düşürülmesiyle acil durumlarda ambulans ve itfaiye araçları trafik yoğun olduğunda sorun yaşayacaktır.

Sadece Semih Sancar Caddesi’nin 3 şeride çıkarılması trafik sorununu çözmeyecek, Girne Ulaşım Master Planında öngörülen Mustafa Çağatay Caddesi’nin 3 şeride çıkarılması, Doğanköy-Ozanköy bağlantı noktalarının yapılması, araçların kent merkezine girmemesi için Begonvil Sokak’ta Lefkoşa’ya yönlendirme yapılması gerekmektedir.

Doğu Çevre Yolu yapılana kadar trafiği rahatlatmak için belediyenin Ecevit Caddesi, Mustafa Çağatay Caddesi ve Semih Sancar Caddesi’nde tek yön ring sistemini hayata geçirmesi elzemdir.

Trafik yükünü hafifletmek ve akışkanlığını sağlamak için Girne Ulaşım Master Planı’nda yer alan ve Girne Belediye Meclisi’ne sunulan projeler mevcut yönetim tarafından bir türlü hayata geçirilmemiştir.

Trafik konusundaki halkın mağduriyetine rağmen, yıllarca kent trafiğinin çözülmesi için adım atılmayıp, seçime kısa bir süre kala insan hayatını tehlikeye atma pahasına yapılan yanlışlar ile projeye başlanması, belediye yönetiminin panik içinde olduğunun göstergesidir.

Pandemi dönemi ve sonrasında kent trafiğinin azalmasına rağmen çalışma yapılmayıp, okulların açıldığı ve trafik yükünün arttığı bir dönemde projeye başlanmasıyla “iş yapıyorum” izlenimi verilmek istenmektedir.