Zeki Çeler: Öğrencilere ayrılan miktarla esnafa yardım yapılmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu ‘50+1’ adlı programa katılarak, gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı.



Çeler, ülkede bir kaos olduğuna dikkat çekerek, hem ekonomik yönden hem de sağlık yönünden belirsizlikler yaşandığını ve bunun üstesinden gelebilmek için birlikte çalışılması gerektiğini söyledi.



“Öğrencilere ayrılan miktarla esnafa yardım yapılmalı"



Ülkeye gelmesi beklenen yükseköğretimde eğitim alan öğrenciler için karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanacak olmasını eleştiren Çeler, bu öğrencilerin karantina ücretlerine ayrılan 50 milyon TL’nin esnafa verilerek, destek çıkılmasının daha avantajlı olacağını dile getirdi.



Çeler, “Getirirken hangi sisteme göre getiriyorsunuz? Hangi parayla karantina merkezlerini ödeyeceksiniz?” diye sorarak, hükümeti eleştirdi.



“Ev karantinası sistemi başarılı olur"



Ev karantinası sisteminde küçük bir ülke olunması nedeniyle başarılı olunabileceğine dikkat çeken TDP’li vekil Çeler, denetimlerle birlikte bu sistemin desteklenmesi gerektiğini aktardı.



“Ağır cezalar verilmeli"



Zeki Çeler, kurallara uymayanlara ceza kesilmesinin gerektiğini ve vatandaşların üzerinde devlet olarak otoritenin hissettirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.



Çeler, “Otorite eksikliği devam ettiği sürece biz bu pandeminin önüne geçemeyeceğiz, aşılansak bile geçemeyeceğiz” ifadelerini kullandı.