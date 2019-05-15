Zeki Çeler:Gayet yüzsüzce ve terbiyesizce...

Çeler açıklamasında göreve geldiklerinde denetimleri arttıracaklarını ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeklerini belirttiğini söyleyerek, ‘’ Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz’’ dedi.

Çeler’in açıklaması şöyle;

‘’Bu kadarı da PES!!!

Göreve geldiğimizde denetimleri attıracağımızı ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeceğimizi ta başından söyledik, yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

Özellikle son 3 haftadır ada genelinde tüm işyerlerine, cafe ve restoranlarda çalıştırılan kayıtdışı işçilerle ilgili ciddi denetimler gündüz ve gece sürdürülürken. Birkaç gündür gayet yüzsüzce ve terbiyesizce, ekiplerimize “hükümet değişiyor, biz geliyoruz, o yüzden ceza meza kesmeyin kimseye” diye telkinlerde bulunulmasına sessiz kalacak değilim.

Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz.

Hem hakkıyla tüm yasal gerekliliklerini yerine getiren işverenlere karşı hem de bu ortamlarda hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığına karşı görevimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar aslında nasıl bir düzen yaratacaklarını şimdiden göstermeye başladılar bile’’ dedi.

(BRT/SM)