Zeki Çeler:Gayet yüzsüzce ve terbiyesizce...

Çeler açıklamasında göreve geldiklerinde denetimleri arttıracaklarını ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeklerini belirttiğini söyleyerek, ‘’ Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz’’ dedi.
Çeler’in açıklaması şöyle;
‘’Bu kadarı da PES!!!
Göreve geldiğimizde denetimleri attıracağımızı ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeceğimizi ta başından söyledik, yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.
Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz.
Hem hakkıyla tüm yasal gerekliliklerini yerine getiren işverenlere karşı hem de bu ortamlarda hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığına karşı görevimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar aslında nasıl bir düzen yaratacaklarını şimdiden göstermeye başladılar bile’’ dedi.
(BRT/SM)
Zeki celer ve digerleri siz bu ulke yonetimini hakketmiyorsunuz . Bu ulke size laik deil . Bu ulke iyiler ve calisan insanlar icin deil...siz son kibris turkunu savunan hukumettiniz...
Rusvetin bol oldugu bir ulkede ,is yaptirmazlar .Yasalari rahatca cignerler.
Masgarasın be çocuk senda diyerlerida hepsinjz maskarasınız . Anamız ağladı bunun içinde çalışma bakanlığında çalışan eşin dosdun olan kaç kişinin çocugunu kaç yere yerleşdirdin bunlardan bahsed biraz . Masgaralar sizi !!!!
Ne denetimler ama kucuk isletmeleri denetleyin buyuk isletmelerden cayi icip kacsin denetciler. sigortalari yatirmazlar asgari ucretin altinda oderler,herzamanki gibi vur abaliya
özel sektördeki çalışma saatlerine ve resmi tatillere de bi el atsaydınız fena olmazdı....