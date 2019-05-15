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Zeki Çeler:Gayet yüzsüzce ve terbiyesizce...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ‘’Bu kadarı da pes’’ dedi.

15 Mayıs 2019 Çarşamba 16:39
Zeki Çeler:Gayet yüzsüzce ve terbiyesizce...
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Çeler açıklamasında göreve geldiklerinde denetimleri arttıracaklarını ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeklerini belirttiğini söyleyerek, ‘’ Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz’’ dedi.

Çeler’in açıklaması şöyle;

‘’Bu kadarı da PES!!!
Göreve geldiğimizde denetimleri attıracağımızı ve kayıtdışılığı engellemek için mücadele edeceğimizi ta başından söyledik, yaptık ve yapmaya devam ediyoruz.

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Özellikle son 3 haftadır ada genelinde tüm işyerlerine, cafe ve restoranlarda çalıştırılan kayıtdışı işçilerle ilgili ciddi denetimler gündüz ve gece sürdürülürken. Birkaç gündür gayet yüzsüzce ve terbiyesizce, ekiplerimize “hükümet değişiyor, biz geliyoruz, o yüzden ceza meza kesmeyin kimseye” diye telkinlerde bulunulmasına sessiz kalacak değilim.

Biz bu denetimleri hem insan sağlığını tehlikeye sokanlara, hem kayıtdışılıkla haksız rekabet ortamı yaratanlara karşı yapıyoruz.

Hem hakkıyla tüm yasal gerekliliklerini yerine getiren işverenlere karşı hem de bu ortamlarda hizmet alan vatandaşlarımızın sağlığına karşı görevimizi yapmamıza engel olmaya çalışanlar aslında nasıl bir düzen yaratacaklarını şimdiden göstermeye başladılar bile’’ dedi.

(BRT/SM)

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Anahtar Kelimeler:
Zeki çeler
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Kibrie 2019-05-15 20:06:15

Zeki celer ve digerleri siz bu ulke yonetimini hakketmiyorsunuz . Bu ulke size laik deil . Bu ulke iyiler ve calisan insanlar icin deil...siz son kibris turkunu savunan hukumettiniz...

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umit tekin 2019-05-15 19:06:29

Rusvetin bol oldugu bir ulkede ,is yaptirmazlar .Yasalari rahatca cignerler.

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Mr.cyprus 2019-05-16 00:33:24

Masgarasın be çocuk senda diyerlerida hepsinjz maskarasınız . Anamız ağladı bunun içinde çalışma bakanlığında çalışan eşin dosdun olan kaç kişinin çocugunu kaç yere yerleşdirdin bunlardan bahsed biraz . Masgaralar sizi !!!!

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Sahin 2019-05-15 17:41:42

Ne denetimler ama kucuk isletmeleri denetleyin buyuk isletmelerden cayi icip kacsin denetciler. sigortalari yatirmazlar asgari ucretin altinda oderler,herzamanki gibi vur abaliya

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Ahmet 2019-05-16 13:44:18

özel sektördeki çalışma saatlerine ve resmi tatillere de bi el atsaydınız fena olmazdı....

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