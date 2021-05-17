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Zeki Taner ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Mücahitler Bandosu’nun kurucusu merhum Zeki Taner ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

17 Mayıs 2021 Pazartesi 21:49
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Zeki Taner ölüm yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.

Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı tarafından Dikmen’de düzenlenen anma etkinliğine merhum Zeki Taner’in ailesi, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Dikmen’de Güvenlik Kuvvetleri Bando Komutanlığı’nda salgın önlemleri çerçevesinde düzenlenen etkinlik saat 18.00’da başladı.

Anma programında merhum Zeki Taner’in oğlu Yılmaz Taner ve torunu piyanist Rüya Taner de yer aldı.

Programda Zeki Taner'in anısına bando konseri ve Rüya Taner tarafından mini piyano resitali verildi.

Anahtar Kelimeler:
Zeki Taner
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