Zeki Ziya'dan Özersay'a 'Siz işveren düşmanı mısınız?'

Pegasus KKTC Direktörü Zeki Ziya, Özel Sektörlülere verilecek 1500 TL'nin işverene duyulan güvensizlik dolayısıyla çalışanların hesabına yatırılacak olmasına tepki gösterdi. Ziya, Özersay'a 'Siz işveren düşmanı mısınız' diye sordu.

Zeki Ziya'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

Açık Açık Soruyorum,

Az önce Diyalog TV de Başbakan yardımcısı Sn Özersay'ın konuşmasını dinledim, bir işveren olarak verdiği cevap çok rahatsız ediciydi. Soru, özet olarak 1500 TL lerin ,niye çalışanların direk hesaplarına yatırılacağı, çünkü yeni hesap açmanın zorlukları üzerineydi. Verilen cevap ise çok netti “ çalışanları işverenin insafına bırakmamak için”. O zaman bende şimdi Sn . Özerçay a şu soruları soruyorum,

1. Siz işveren düşmanımısınız?

2. Zaten yayınlamış olduğunuz kararnamede Sosyal Sigorta yatırımları eksiksiz olan çalışanları ödeyeceğinizi söylüyorsunuz, yani çalışanına sahip çıkıp yasal sorumluluklarını yerine getiren bir başka deyişle çalışanının hakkını veren işverenden.

3. Buna rağmen tüm yatırımları birtamam yatırılmış olan bazı sektörleri (başta casinolar) bunun dışında tutup o çalışanları ödemeyeceğinizi söylüyorsunuz. Şimdi bu firmalar çıkıp bundan sonra biz çalışanlarımızın yatırımlarını (sosyal sigorta, ihtiyat sandığı, paye vs.) , kendi kesintilerini maaşlarına ilave edip, işveren katkı paylarını da özel işsizlik, sağlık vs. Sigortalarına yatıracağız derlerse siz ne yapacaksınız?

4. Yasal olarak tüm mükellefiyetlerini yerine getirmiş olan bu işletmeler maalesef sizin deyiminizle “biz bundan sonra çalışanlarımızın haklarını İDARECİLERİN İNSAFINA bırakmayacağız derlerse ne cevap vereceksiniz?