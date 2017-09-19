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Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"

Zenon, Rum yönetiminin Birleşmiş Milletler nezdinde yapılacak çözüm görüşmelerine hazır olduklarını belirtti.

19 Eylül 2017 Salı 20:56
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"

Rum Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandros Zenon, Kıbrıs Rum yönetiminin Birleşmiş Milletler nezdinde yapılacak çözüm görüşmelerine hazır olduklarını belirtti.

Zenon, Sputnik’e açıklamasında, “Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz. Tek istediğimiz bu görüşmelerin BM Genel Sekreteri’nin belirlediği çerçeve içinde geçmesi. Türkiye’nin İsviçre’deki görüşmelerin başarısızlığını getiren hassas konular haline gelen güvenlik ve garantileri sağlamasını bekliyoruz” dedi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 7 Temmuz’daki açıklamasında, İsviçre’de yapılan Kıbrıs görüşmelerinin başarısız olduğunu bildirerek görüşmelerin kapatıldığını ilan etmişti. Yunanistan ve Türkiye, görüşmelerin başarısızlığında birbirini suçlamıştı.

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vatandaş 2017-09-19 22:07:32

yaa bi siktirin gidin ya masaya dönmeye hazırlarmış

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