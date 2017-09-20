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Zeyna kokaine izin vermedi

Ülkeye tatil için önceki akşam Ercan’dan giriş yapmak isteyen Robert Mesut Çiftçi, kokain ile yakalandı

20 Eylül 2017 Çarşamba 09:22
Zeyna kokaine izin vermedi

Devrim Demir

Ercan Havaalanı’ndan ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Robert Mesut Çiftçi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Soruşturma devam ediyor

Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder,  zanlı Robert Mesut Çiftçi’nin 18 Eylül tarihinde saat 21.30 sıralarında Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis,  tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturma maksatlı ilk etap da 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Havadis Gazetesi

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