Zeyna kokladığını cezaevine yolluyor

Devrim Demir

Ercan Havaalanı’ndan önceki gün ülkeye tasarrufundaki uyuşturucu madde ile gelen zanlı Robert Mesut Çiftçi aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Aleyhindeki tutukluluk süresi dolan zanlı teminat talebiyle dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Rauf Kürşad, zanlının davaları görüşülünceye kadar 10 günü geçmeyecek şekilde Cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Yargılanmayı tutuklu bekleyecek

Polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder, zanlı Robert Mesut Çiftçi’nin 18 Eylül tarihinde saat 21.30 sıralarında Ercan Havaalanından giriş yapmak istediği sırada narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu, üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, el çantası içerisinde yaklaşık 1 gram ağırlığında “kokain” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini belirterek soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanması talebinde bulundu.