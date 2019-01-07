Zeyna’ya yakalandı

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye 318 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle giriş yapan Nooriden Kmaal Nayef Abuobaid teminatla serbest bırakıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ozan Özder, 3 Ocak’ta saat 16.30’da Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlıNooriden Kmaal Nayef Abuobaid’in üzerine narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramada, tasarrufunda 318 miligram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi. Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini belirten Özder, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 5 bin TL nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.