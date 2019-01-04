Zeyna’ya yakalandı

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye yarım gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle giriş yapan Nooriden Kmaal Nayef Abuobaid tutuklanarak, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarrufu” suçlamasıyla dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Murat Döşenci, 3 Ocak’ta saat 16.30’da Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yapan zanlı Nooriden Kmaal Nayef Abuobaid’in üzerine narkotik köpeği Zeyna’nın tepki vermesiyle yapılan aramada, tasarrufunda yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ele geçirildiğini ve suçüstü tutuklandığını söyledi.

Zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını itiraf ettiğini belirten Döşenci, alınması gereken ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğuna işaret edip, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.