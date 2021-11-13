Zeytin ağacına çarparak durabildi

Gece saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa’da Meltem sokak boyunca ZLR 784 plakalı salon aracı çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde kullanan İbrahim TAŞKIRAN (E-28) seyretmekte olduğu yolun sağında bulunan 1 nolu ev önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkarak 1 metre derinliğindeki toprak sete aracının ön kısmı ile çarptıktan sonra yoluna devam ederek 1 nolu evi çevreleyen demir parmaklıklara yine aracının ön kısmı ile çarpmıştır.

Çarpmaya müteakip araç savrularak sol yan kısmı ile zeytin ağacına çarparak durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü İbrahim TAŞKIRAN ambulans ile L.D.Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahade altına alınmıştır.