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Zeytin Festivali bugün başlıyor

05 Ekim 2018 Cuma 09:43
Zeytin Festivali bugün başlıyor

Zeytin Festivali bugün başlıyor.Girne Belediyesi’nin düzenlediği 17’inci Zeytin Festivali, Girne Ramadan Cemil meydanıve Kordonbyu arasında gerçekleşecek kortej yürüyüşü ve ardından köy meydanında yer alacak açılış töreniyle başlayacak.

Festivalin açılış törenine Başbakan Tufan Erhürman da katılacak.17. Zeytin Festivali’nde tarımsal boyutunda, zeytin ağaçları zeytin ve yan ürünleri konusunda çeşitli eğitim ve seminerler yer alacak.

Zeytinlik köy evinde, Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek yarışmasının da yer alacacağı festival etkinlikleri çerçevesinde, zaytinlikle özdeşleşen şair yazar merhum Ali Nesim, şiir dinletisi ve söyleşiyle anılacak
Türkiye ve KKTC’den sanatçıların katılacağı şair ve yazarlar buluşmasının da yapılacağı festivalde, çeşitli halk dansları, modern dans gösterileri ve konserlerin yer alacak.

Festivalde çeşitli sportif etkinlikler de yer alacak.Festival kapsamında, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği işbirliğinde Uluslararası Zeytin karikatürleri yarışması ödül töreni de yapılacak.

17’nci Zeytin Festivali, 9 Ekim Salı akşamı Türkiyenin sevilen sanatçılarından Bülent Ortaçgil’in konseriyle tamamlanacak.Konser, saat 21.00’e başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Festivali
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