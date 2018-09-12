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Zeytin Ve Zeytinyağı Üreticilerinden Yeni Bir Dernek: “ZEYSAN”

12 Eylül 2018 Çarşamba 12:23
Zeytin Ve Zeytinyağı Üreticilerinden Yeni Bir Dernek: “ZEYSAN”

Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) adıyla yeni bir dernek kuruldu.

Sektörde faaliyet gösteren üretici ve sanayicinin ortak menfaatler etrafında birlikte hareket etmesini sağlamayı amaçlayan derneğin kurucu üyelerinin geçen Cuma ilk toplantısını yaparak geçici yönetim kurulunu seçtiği ve çalışmalarına başladığı açıklandı.

Dernekten yapılan açıklamada sektörde aktif birlik ve beraberliğin eksikliğinin hissedildiği belirtilerek, kuruluş amaçları sıralandı.

Derneğin kuruluş amaçları arasında sektörde faaliyet gösteren üretici ve sanayicinin birlikte hareket etmesini sağlamak, sektörün yasal zeminini hazırlamak, sektörü tehdit ve olumsuzluklara karşı korumak, devamlılık ve gelişimin sürdürebilmesi için çaba harcamak, yerli ürün tüketiminin teşvik edilmesi, otellerde ve turistik mekanlarda yerli ürün tüketiminin bir devlet politikası haline getirilmesini benimsetmek bulunuyor.

ZEYSAN Geçici Yönetim Kurulu üyeleri şöyle:

“Başkan Ziya Sezey, Sekreter Hüseyin Bıyıkoğlu, üyeler Mustafa Kanbur, Mustafa Bardak, Durmuş Aydın, Mehmet Çınar.”

(TAK)

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Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı ÜreticileriZeysanHaber
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