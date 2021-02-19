"ZEYTİNDE KALİTELİ ÜRETİM VE SANAYİ AYAĞININ GELİŞMESİ ÖNCELİĞİMİZDİR"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, ülkede zeytinin uluslararası standartlarda ve kalitede üretilmesi yanında, sanayi ayağının da geliştirilmesi yönünde politika izlediklerini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Yönetim Kurulu üyelerini kabul Tayfun Tüccar başkanlığındaki heyet, Bakan Çavuşoğlu’na zeytin sektöründeki mevcut sorunları aktardı. Toplantıda, sektördeki sorunlarının giderilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda istişarelerde bulundu. Ayrıca, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası’nın en kısa süre içerinde merkezi mevzuattan geçerek, yasallaşması konunda görüş birliğine varıldı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU: TAĞŞİŞ ANALİZİ İÇİN GEREKLİ EKİPMAN ALINACAK

Bakan Çavuşoğlu, ülkede zeytinciliğin ve bu sektörün sanayi ayağının gelişerek, çeşitliğinin sağlamasını desteklediklerini ifade etti.

Kaliteli ve sofralık zeytin ve zeytinyağının üretiminin önemine değinen Bakan Çavuşoğlu, zeytincilikle standartların oluşması, denetimin artırılması ve gıda güvenliği ile ilgili hazırlanan yasanın en kısa zamanda yasallaşması amacıyla Meclis’e sevki için gerekli çalışmaların yapılacağı sözünü verdi.

Bakan Çavuşoğlu, zeytinde tağşiş ve gıda güvenliği ile ilgili analizlerin ülkemizde yapılabilmesi için ilgili ekipmanın alınması amacıyla gerekli girişimlerin de yapıldığını açıkladı.

TÜCCAR: ÜLKEDE YETERİ KADAR SOFRALIK ZEYTİN VAR

ZEYSAN Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Tüccar, ülkemizde yeteri kadar sofralık zeytinin olduğunu söyleyerek, yerli üretimi ve üreticiyi korumak adına yurtdışından sofralık zeytin ithalatında fonların yükseltilmesi ve ithalatın yasaklanması talebinde bulundu. Tüccar, zeytinciliği ülke tarımının ana lokomotif ürünü olarak gördüklerini ifade ederek, gerek ekonomiye katkı gerek artı değer yaratması gerekse ek gelir kazandırması açısından zeytinciliğin desteklenmesinin önemine işaret etti.

ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVUZATA UYGUN STANDARTLAR SAĞLANACAK

Meclis’ten geçmesi beklenen Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasa Tasarısı, zeytin ve zeytin ürünlerinin; fiziko - kimyasal ve organoleptik özelliklerini belirlemek, ticaretteki kuralları belirlemek, engelleri ortadan kaldırmak, ulusal ve uluslararası mevzuatta uygun standartları sağlamak, ürün kalitesi kontrolü, ulusal ve uluslararası ticaret ve bunun geliştirilmesi, üretimin korunması, tüketici haklarının korunması, hileli ve yanıltıcı uygulamalar ile tağşişin önlenmesi, zeytin ağaçlarının genetik kaynaklarının belirlenmesi, muhafaza edilmesi ve kullanılması, çevrenin korunması ve sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesini sağlama amacını taşıyor.

Bu yasayla, bütünleşmiş ve sürdürülebilir kalkınmayı temin etmek maksadıyla, zeytin yetiştiriciliği ile çevre arasındaki etkileşim hakkında çalışmaların yapılması imkanı doğacaktır.