Zeytinlik Festivali ‘Şövalye Yolunda yürüyüş’ yapıldı

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen “17’nci Zeytinlik Festivali” kapsamında, Şövalye Yolunda Yürüyüş” etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, başta Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Templos/Zeytinlik İnisyatifi yanı sıra, “Bizim Grup” ve “Girne Belediyesi” isimli yürüyüş ve gezi grupları da katıldı.

Bir zamanlar Templer Şövalyelerinin St. Hilarion ile Templos/Zeytinlik köyü arasındaki devriye yolu üzerinde sabah 7’de başlayan yürüyüş iki farklı safhada yapıldı.

Yürüyüş grubunun bir kısmı St. Hilariona, diğer kısmı üç kuyular diye bilinen daha kısa bir rota üzerinde yürüdü.

Archways önünden başlayan yürüyüşte Venedik döneminden kalma sulama kanalının da bulunduğu köprü üzerinden geçildi. Burada Templos İnisiyatifi Başkanı Ersel Baflıgil, 20 yüzyılın başına kadar, Beşparmak dağlarındaki pınardan gelen suyunu bu sulama kanallarına oradan da evlere dağıldığını söyledi. Böylece köylülerin üzerinde mermer ve taş kapakların bulunduğu su haznelerinden akıp geçen bu pınar suyu ile ihtiyaçlarını giderdiklerini, köyün birkaç evinde hala bu mermer ve taş kapakların bulunduğu bilgisini verdi.

Girne-Lapta çift şeritli anayolunun altından geçen bir tünel ile devam eden yürüyüş, pınar sularıyla beslenen üç kuyunun birbirine bağlandığı noktaya kadar sürdü.

Toprak patikada, dere, vadi ve yemyeşil yabani mersin, sandal, servi, çalılık ve bodur ağaçlar arasında harika doğa ve deniz manzarası eşliğinde süren yürüyüş, katılanları bir kez daha büyüledi.

Toprak patika yürüyüş yolu üzerine dökülen moloz ve inşaat artıkları karşısında bölgedeki harika doğaya saçılan bu kirliliği ve ağaçlarla bitkilere verilen zararı yerinde tespit eden Başkan Nidai Güngördü ve yürüyüşçüler, bunun ancak düşüncesi, bencil ve bu yurdu sevmeyenlerin işi olabileceği şeklinde görüş belirttiler.

Organik sabun, organik biber reçeli ve sosu le organik balların da satışa sunulduğu Zeytinlik Festivali‘nde 7 Ekim Pazar günü saat 16.30 “Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması” ile saat 19.00’da köy evinde Figen Paşa, ile Semra Sami Öz’ün Saf Zeytinyağı Sabunu ile Saf Sabundan, Lavanta, Gü ve Yasemin kokulu sabun üretiminin canlı sunumu yapılacak.