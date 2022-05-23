Zeytinlik'te ani ölüm

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
KKTC’deki “ani ölümler” gençlere kadar indi. Zeytinlik’te yaşamını sürdüren Aysun Erkan evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisten yapılan açıklama şu şekilde:
22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.