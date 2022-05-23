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Zeytinlik'te ani ölüm

KKTC’deki “ani ölümler” gençlere kadar indi. Zeytinlik’te yaşamını sürdüren Aysun Erkan evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 12:00
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Zeytinlik'te ani ölüm

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

22.05.2022 tarihinde, saat 21: 30 sıralarında, Zeytinlik’te sakin Aysun ERKAN (K-38) kalmakta olduğu ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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