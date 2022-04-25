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Zeytinlik ve Dipkarpaz'a Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu kuruluyor

Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan anlaşmaya göre, Dipkarpaz'daki Zafer Burnu'na ve Zeytinlik bölgesine (Gemi) Trafik Gözetleme İstasyonu kurulacak. 

25 Nisan 2022 Pazartesi 22:09
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Zeytinlik ve Dipkarpaz'a Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu kuruluyor

Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan ve resmi gazetede yayınlanan anlaşmaya göre, Dipkarpaz'daki Zafer Burnu'na  ve Zeytinlik bölgesine (Gemi) Trafik Gözetleme İstasyonu kurulacak.

Aynı zamanda Zeytinlik bölgesinde yer alan deniz feneri, Gemi Trafik Gözetleme İstasyonu'na dönüştürülecek. 

Trafik Gözetleme İstasyonu nedir?

Trafik Gözetleme İstasyonları deniz trafiği ve hava, deniz durumu hakkında bilgi toplama, işleme, yayma ve bu amaçla tesis edilmiş çeşitli tip algılayıcıların bir kombinasyonunu içermektedir. Son yıllarda gerek mülteci gemileri ve insan kaçakçılığı gerekse de Ada çevresindeki petrol arama faaliyetleri Türkiye'nin Akdeniz'de daha fazla denetleyici rol oynamasını getirmişti.  

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