Zeytinlik’te Çarşamba Günü El Emeği Pazarı Kuruluyor

Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte 60’a yakın üretici stant kurarak ürünlerini satışa sunacak.
El emeği birçok ürünün yer alacağı, yemek ve içecek standının da olacağı pazarın 5 saat boyunca ziyaret edilebileceği duyuruldu.
Girne Zeytinlik’te Çarşamba günü Villaggio Templos\Cafe Dükkan Restoran’ın çim alanında El Emeği Pazarı düzenleniyor.
Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte 60’a yakın üretici stant kurarak ürünlerini satışa sunacak.
El emeği birçok ürünün yer alacağı, yemek ve içecek standının da olacağı pazarın 5 saat boyunca ziyaret edilebileceği duyuruldu.