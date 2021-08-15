Zeytinlik’te Çarşamba Günü El Emeği Pazarı Kuruluyor

Saat 18.00’de başlayacak etkinlikte 60’a yakın üretici stant kurarak ürünlerini satışa sunacak.

El emeği birçok ürünün yer alacağı, yemek ve içecek standının da olacağı pazarın 5 saat boyunca ziyaret edilebileceği duyuruldu.