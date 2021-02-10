Zeytinlik’te kundaklama!

Dün saat 02:00 sıralarında, Zeyinlik’te, Simitçi Mehmet Şah Sokak üzerinde E.E.(E-70)’nin tasarrufunda bulunan gaz yağını E.K.’ye ait ikametgahın ana giriş kapısı üzerine dökerek mangal yakacağı ile tutuşturup ateşe vermek suretiyle yakarak kasti hasara uğrattığı tespit edildi.

Polisten yapılan açıklamada, çıkan yangın sonucu ikametgahın kapısının yanarak hasara uğradığı ve bahse konu şahsın tutuklamış olup yapılan ileri soruşturmada E.E.(E-70)’nin 01.02.2021 tarihinde de yine aynı sokak üzerinde park halinde bulunan E.K.’ye ait aracın kaportasını, tasarrufunda bulunan sprey boya ile boyamak suretiyle konu aracı kasti hasara uğrattığı tespit edildi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturmada devam etmektedir.