Zeytinlik’te yurt inşaatına karşı eylem yapıldı

Zeytinlik- Templos İnisiyatifi, bugün, yeni Girne Çatalköy İmar Planında , iki kat inşaat izni olan ve yurt yapılması mümkün olmayan zeytinlik Şair Fikret Demirağ sokakta, üç katlı yurt inşa edilmesine izin verilmesini protesto etmek amacıyla eylem düzenledi..

Protesto eylemine katılanler ellerinde taşıdıkları pankartlarla, Zeytinlik Köy Meydanından, söz konusu yurt inşaatının bulunduğu Şair Fikret Demirağ sokağa yürüyüş gerçekleştirdi.

Eylemde, yurt inşaatının önünde basına açıklamada bulunuldu.

Zeytinlik – Templos İnisiyatifi adına konuşan Halil Paşa, protesto eylemine destek veren Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi, Girne İnsiyatifi, Bağımsızlık Yolu ve doğasever vatandaşlara teşekkür etti.

İnisiyatif olarak, 2 yıldır Templosun girnenin ak ciğeri olması için mücadele verdiklerini ve önemli kazanımlar elde ettiklerini belirten Paşa, köyün dokusu ve doğasını korumak için mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Zeytinlik- Templos İnisiyatifi Başkanı Ersel Baflıgil de, Girne’nin talan edilmesine ve Zeytinlik köyünün çarpık, kanunsuz yapılaşmasına karşı çıkmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Baflıgil,Şehir Planlama Dairesi müdürünün,yasaları gözetmeksizin, yüksek idare mahkemesine intikal eden bir dosyayla ilgili olarak , ara çözüm adı altnda kend inisiyatifini kullanarak, yeni girne –Çatalköy İmar Planında, iki kat inşaat izni olan ve yurt yapılması mümkün olmayan bir bölgeye, 3 katlı yurt inşaatı izni verdiğini kaydetti.

Protesto eylemi, Cemaliye Baflıgil’in “Templos’un Feryadı” isimli şiiri okumasıyla sona erdi.