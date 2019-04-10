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“Zeytinyağında Kalitenin Belirlenmesi ve Uygulamalı Tadım Paneli” düzenledi

10 Nisan 2019 Çarşamba 12:28
“Zeytinyağında Kalitenin Belirlenmesi ve Uygulamalı Tadım Paneli” düzenledi
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Tarımsal Araştırma Enstitüsü, “Zeytinyağında Kalitenin Belirlenmesi ve Uygulamalı Tadım Paneli” düzenledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda yer alan panelde Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ile Ziraat Yüksek Mühendisi Zeytin Araştırmaları Proje Lideri Hüseyin Karanfiloğlu birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Gıda Yüksek Mühendisi Zeytinyağı Tadım Uzmanı Elif B. Büyükgök, “Üretim Araştırmalarının Natürel Zeytinyağının Duyusal Kalitesine Etkisi” konulu bir sunum yaptı.

Sunumun sonunda katılımcılara tatmak için zeytinyağı ikram edildi. 

KARACA

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Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca konuşmasında, zeytinin ülke için önemine vurgu yaparak, zeytinyağı üretiminin giderek artış gösterdiğini kaydetti.

Son yıllarda artan talepten dolayı zeytin fidanının da artış gösterdiğini dile getiren Karaca, zeytinyağı kalitesine de çok önem verdiklerini belirtti.

2010 yılında başlayan zeytin çalışmalarının bir kısmının sonuçlandığını, bir kısmının da halen devam ettiğini dile getiren Karaca, zeytin üretiminde kaliteyi yakalamak ve üretimi artırmak için gerekli girişimleri yapmaya devam edeceklerini de ifade etti.

KARANFİLOĞLU

Ziraat Yüksek Mühendisi Zeytin Araştırmaları Proje Lideri Hüseyin Karanfiloğlu da konuşmasında, zeytinle ilgili üç proje yürüttüklerini, bunlardan birinin tamamlandığını diğer ikisinin de halen devam ettiğini dile getirerek, zeytinin kalitesini artırmak için uğraş verdiklerini kaydetti.

2010 yılından beri yapılan çalışmalar doğrultusunda önemli yol katettiklerini dile getiren Karanfiloğlu, zeytinde sadece üretim değil kalitenin artışıyla zeytin pazarının daha da artmasının sağlanmaya çalışıldığını belirtti.

Konuşmaların ardından, İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü Gıda Yüksek Mühendisi Zeytinyağı Tadım Uzmanı Elif B. Büyükgök, “Üretim Araştırmalarının Natürel Zeytinyağının Duyusal Kalitesine Etkisi” konulu sunum yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
TarımPanel
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