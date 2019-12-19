Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla görülüyor!
Erkeklerde kadınlara göre daha fazla...
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine Benziyor…
Kiminle Vakit Geçirirsek Beynimiz Onunkine...
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
Rafine süpermarket yağlarına dikkat!
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki neden
'Karabasan'ı tetikleyen en önemli iki...
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...

Zimmetine para geçiren 2 çalışan tutuklandı

19 Aralık 2019 Perşembe 15:43
Zimmetine para geçiren 2 çalışan tutuklandı

Çatalköy’de faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde satış görevlisi olarak çalışan N.A.’nın (K-33), 2016-2019 yılları arasında şirkete ait dairelerde bulunan kiracılardan tahsil ettiği henüz tespit edilemeyen miktardaki parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi. N.A. tutuklandı.

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir şirkette pazarlamacı olarak çalışan İ.B.’nin (E-28) ise Gazimağusa bölgesindeki marketlere verdiği mallara karşılık düzenlediği makbuzlar üzerinde sahteleme yaparak toplam 1981,46 TL parayı çaldığı tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:
Zimmet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Doğrusöz 2019-12-19 16:23:30

güven insanlık bitmiş yazıklar olsun sahtekar dolandırıcı şerefsizlere haramzadeler bitmez başları göğe ericek sanki ailesine yedirince kansızların

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Polis Girne-Lefkoşa anayolunu kullanacak sürücülere sis uyarısında bulundu
Polis Girne-Lefkoşa anayolunu kullanacak sürücülere sis uyarısında bulundu
Mevlüt Hacımevlüt yaşamını yitirdi
Mevlüt Hacımevlüt yaşamını yitirdi
Toros: “Üretim tek başına bir anlam ifade etmez; mala talep oluşturmak gerek”
Toros: “Üretim tek başına bir anlam ifade etmez; mala talep oluşturmak gerek”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim