Zincirleme kaza ucuz atlatıldı

Halkın Sesi'nin haberine göre, Lefkoşa- Mağusa anayolunun Hocaoğlu Petrol yakınlarında önde giden kiralık araç sürücüsünün yol içindeki moloza çarpmamak için durması sonucunda yavaşlayan trafik akışı sırasında en arkadaki kamyonun önündeki araca çarpmasıyla başlayan zincirleme kazada iki kişi yaralandı.

Kaza saat 11.15 sırlarında Lefkoşa- Mağusa anayolunun 1-2 kilometreleri boyunca TMJ 592 plakalı kamyon ile Mağusa istikametine doğru seyreden 48 yaşındaki Mustafa Zeki, o esnada önünde ayni istikamete doğru seyreden ve trafik sıkışıklığı nedeniyle durmak zorunda kalan 41 yaşındaki Çağan Çağansoy yönetimindeki PC 591 plakalı aracın arka kısmına çarpmasıyla yaşandı. Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan PC 591 plakalı araç önünde duran 52 yaşındaki Sevcan Çaplı yönetimindeki PC 600 plakalı aracın arkasına çarptıktan sonra sol şerite geçerek yine ayni istikamete doğru ilerlemekte olan Abdülbaki Yorulmaz yönetimindeki FH 636 plakalı aracın arka kısmına çarparak durdu.

Kaza sonucunda PC 591 plakalı araç sürücüsü Çağan Çağansoy ile PC 600 plakalı araç sürücüsü Sevcan Çaplı hafif yaralanmaları nedeniyle Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak ilk yardım tedavisinin ardından müşahede altına alındılar.

Öte yandan kazada PC 591 plakalı araçta 20 bin TL, PC 600 plakalı araçta 15 bin TL, TMJ 592 plakalı kamyona 5 bin TL ve FH 636 plakalı araçta ise 3 bin TL’lik maddi hasar meydana geldi.