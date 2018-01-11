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Zincirleme tutuklanmışlardı

Narkotiğin, Devlet Hastanesine baygın halde gelen hastanın ifadesi doğrultusunda uyuşturucu tasarrufu ve ticareti suçundan tutukladığı 6 zanlı teminatla serbest kaldı.

11 Ocak 2018 Perşembe 11:46
Zincirleme tutuklanmışlardı
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Diyalog'tan Suna Erden'in haberine göre, İçtiği uyuşturucudan dolayı rahatsızlanarak Lefkoşa Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırılan ve tedavisinin ardından tutuklanan Emire Kaplan ile itirafları sonucu yakalanan 

Hakan Kumlutepe, Mehmet Yıldız, Ahmet Karagulle, Bahri Karagulle ve Mahmut Çelik hakkındaki soruşturma devam ediyor. Polis, araştırmalarının devam edeceğini ancak zanlıların teminata bağlanmasını engelleyecek bir durum olmadığını ifade etti.

Polis, zanlıların teminata bağlanmasını talep etti.

Zincirleme tutuklanmışlardı

Duruşmada olayı aktaran polis, zanlı Emire Kaplan’ın 4 Ocak 2017 tarihinde, saat 21.30 sıralarında, rahatsızlanarak getirildiği Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde,  tasarrufunda yaklaşık bir gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlı Kaplan’ın maddeyi telefonla aradığı zanlı Hakan Kumlutepe’den istediğini ve zanlı Mehmet Yıldız’ın aracılığı ile temin ettiği itirafında bulunduğunu belirtti. Polis, Mehmet Yıldız’ın tutuklandığını ve evinde yapılan aramada bir gram sentetik cannabionid ile bir adet uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi. Zanlı Hakan Kumlutepe’nin tutuklandığını belirten polis, maddeleri zanlı Mahmut Çelik’ten 3 gram olarak alıp, bir kısmını içtiği bir kısmını da zanlı Mehmet Yıldız’a Emire Kaplan’a vermesi için verdiğinin belirlendiğini mahkemeye aktardı. 

Artık etki edemezler

Polis, mesele ile ilgili olarak bağlantısı görülen zanlı Ahmet Karagulle’nin de tutuklandığını ve tasarrufunda 9 adet hap bulunduğuna vurgu yaparak, zanlının hapları Ercan Havalimanı’ndan Ocak ayında 130 adet olarak ithal ettiğinin tespit edildiğini anlattı. Polis, Ahmet Karagulle’nin getirmiş olduğu haplardan 70 âdetini zanlı Bahri Karagulle verdiğini söyledi. Polis, zanlı Bahri Karagulle’nin evinde yapılan aramada ise 62 hap bulunarak emare alındığını kaydetti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, ancak zanlıların etki etme olasılıklarının bulunmadığını belirterek teminata bağlanmalarını talep etti.

Mahkeme, genç zanlılar zanlılar Kaplan, Yıldız, Kumlutepe, Ahmet Karagulle, Bahri Karagulle’nin 2’şer bin TL nakit teminat yatırmasına, her zanlı için 2’er kefilin 20’şer bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Zanlıların davaları görülünceye kadar yurt dışına çıkışları da engellendi.

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