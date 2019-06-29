Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı
PUBG yeni bir güncelleme yayınladı
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...

Zinyakatira, tutuklu kalacak

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:57
Zinyakatira, tutuklu kalacak

Haspolat bölgesinde faaliyetpolis ekiplerince yapılan kontrollerde ülkede kaçak olarak kaldığı tespit edilen zanlı Courage Simbarashe Zinyakatira tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Courage Simbarashe Zinyakatira’nın ada genelinde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında ülkede 2018 yılından itibaren kaçak olarak kaldığının tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması için ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının ihraç işlemlerinin tamamlanması için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
GündemHaberMahkemeTutuklamaKaçakCourage Simbarashe ZinyakatiraKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu
Akıncı, Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu
Motosiklet sürücüsü yere düşen bisikletliye çarptı!
Motosiklet sürücüsü yere düşen bisikletliye çarptı!
Ankara’da Karayolları, Telekomünikasyon, Limanlar, Kıyı Emniyeti Görüşüldü
Ankara’da Karayolları, Telekomünikasyon, Limanlar, Kıyı Emniyeti Görüşüldü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim