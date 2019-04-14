Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan teknik gezi

Ziraat Mühendisleri Odası Doğu Akdeniz ve Gap Bölgesine teknik gezi düzenledi

14 Nisan 2019 Pazar 16:21
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan teknik gezi
banner44

Oda’dan yapılan açıklamaya göre, 10-13 Nisan tarihleri arasında düzenlenen gezi Gaziantep, Maraş, Urfa ve Adıyaman bölgesinde gerçekleşti.

banner41
Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’ne yapılan ziyarette Ar-Ge faaliyetleri hakkında bilgi alındı. Enstitünün yerleşkesi, araştırma laboratuvarları, sera ve deneme alanlarını da yerinde gözlemler yapıldı.  Konu uzmanları tarafından, salep,  meyvecilikte anaç çalışmaları,  biyoçeşitlilik ve genetik kaynaklar konularında bilgi alındı. 

Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doğan Gözcü ve Kahraman Maraş Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Doç. Dr. Ziya Dumlupınar’la yapılan görüşmede işbirliği konularında görüş alış verişi yapıldı. Görüşmelerde Kıbrıs Türk Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun Kıbrıs’a özgü ipek kozası panosu takdim etti.

Teknik gezi Arpa, Bugday, Tritikale, Nohut, Mercimek ve ıslah denemeleri gezilerek yerinde incelemelerde bulunarak tamamlandı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ziraat Mühendisleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
EL-SEN: Hükümet ve ilgili bakanlığı son kez uyarıyoruz!
EL-SEN: Hükümet ve ilgili bakanlığı son kez uyarıyoruz!
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Enerjimizi Birlikte Yoğunlaştırırsak Sorunları Daha Kolay Aşarız”
Prodromu: Yeni bir fikir gündemde
Prodromu: Yeni bir fikir gündemde

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim