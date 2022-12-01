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Ziya Öztürkler: Askerimizin varlığı güç ve güven veriyor

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü ziyaret etti. Öztürkler ziyarette yaptığı konuşmada, ülkedeki askerin varlığının güç ve güven verdiğini ifade etti.

01 Aralık 2022 Perşembe 10:59
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Ziya Öztürkler: Askerimizin varlığı güç ve güven veriyor



İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Ziya Öztürkler, “Yıllardır Kıbrıs Türkü’nün can ve mal güvenliğinin korunması için yüreğiyle çalışan, adadaki huzur ve barışın en önemli teminatı olan askerimizin varlığı, Kıbrıs Türkü’ne güç ve güven vermektedir. Kıbrıs Türk halkının en çok güven duyduğu kurumların başında gelen Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’mızın sevk ve idaresini başarı ile sürdüren kıymetli komutanımız Tümgeneral Sezai Öztürk’e çalışmalarında başarılar diliyorum ”dedi.

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