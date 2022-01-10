Ziya Öztürkler: En büyük hedefim ve projem, insanlara yatırım

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Postası’nda yayınlanan ‘Seçim Masası’ isimli programa konuk olarak, soruları yanıtladı.

“PARÇALI HÜKÜMETLER ÜLKEYE ZARAR VERİYOR”

Parçalı hükümetlerin ülkeye zarar verdiğini, ülkenin önü açılması için toplumsal menfaatleri projelere imza atılamadığına tanıklık ettiklerini dile getiren Öztürkler, siyasetin toplum için değil, kişiler için var olmaya yönelik olduğunu gördüklerini ve üzüldüklerini söyledi.

Güçlü ve çok parçalanmamış hükümet modellerine ihtiyaç olduğunun altını çizen Öztürkler, UBP’nin tek başına iktidara gelmesi, daha kendi ayakları üzerinde duran, toplumsal projelere imza atmak için çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

“PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇOK YORULDUK”

“Pandemi döneminde çok yorulduk” ifadesini kullanan Öztürkler, Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi müdürü olduğu dönemi hatırlattı; direkt çevrim içi eğitime geçtiklerini söyledi.

“26 BİN ÖĞRENCİ KAYIT YAPTI”

Pandemi döneminde yüz yüze eğitimin önemini daha fazla anladıklarını, yükseköğrenimde ise krizden fırsat yarattıklarını anlatan Öztürkler, 22 -23 bin yeni öğrenci kayıt yaparken, bu dönem 26 bin öğrencinin kayıt yaptığını belirtti.

Öğrencileri okullardan kopararak, internet üzerinden yapılacak eğitimle sorunların çözülmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

“YETKİ, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİSTESİ’NDE”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile sendikalar arasındaki anlaşmazlığı da değerlendiren Öztürkler, okulların bulaş nedeniyle kapanmaya gidecek ise yetkinin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nde olduğunu belirtti. Komitenin yüz yüze eğitimin devamı noktasında olduğunu dile getiren Öztürkler, sendikaların ve bakanlığın uyumlu şekilde çalışması gerektiğini yönünde konuştu.

Öztürkler, ayrıca öğretmenlerin pandemi döneminde ciddi sorumluluklar aldığını da vurguladı.

“TOPLUMDA MECLİS VE SİYASİLERE YÖNELİK GÜVEN KAYBI VAR”

Projelerinde de söz eden Öztürkler, sigara, alkol ve madde bağımlılığı üzerine çalıştığın kaydederek, öğrenci ve gençleri bunlardan uzak tutacağını söyledi. ‘Bana bir şans tanıyın’ isimli bir projesi olduğunu da işaret eden Öztürkler, “Herhangi bir nedenden mahkum olmuş, hüküm giymiş kişilerin tekrardan topluma kazandırılması için hangi eğitim ve yan dalların kullanılması yönünde önemli bir çalışma yapmak istiyorum” şeklinde konuştu.

Toplumda meclise ve siyasetçiye güven kaybı olduğunun altını çizen Öztürkler, bu güvenin yeniden sağlanması ve toplumun önünü açabilecek projelerde yer almak için gönüllü şekilde çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Öztürkler, siyaset ve toplumun birbirini beslediğini söyledi. Öztürkler, bireysellikten uzaklaşılması ve toplumsal projelere gidildiği zaman siyasetin hedefine ulaşacağını ifade etti.

Kaynak : Kıbrıs Postası