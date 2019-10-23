Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

Ziya Rızkı Vakfı resepsiyon düzenleyecek

Ziya Rızkı Vakfı, 28 Ekim Pazartesi günü resepsiyon düzenleyecek.

23 Ekim 2019 Çarşamba 10:54
Ziya Rızkı Vakfı resepsiyon düzenleyecek

Girne Belediyesi’nin katkılarıyla Girne Grand Paşa Otel’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek resepsiyonda, Ziya Rızkı Vakfı Kurucular Kurulu’nda yer alan 43 kişiye teşekkür plaketi sunulacak.

Plaket verilecek isimler arasında Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de bulunuyor.

“ONU UNUTMAYACAĞIZ”

Ziya Rızkı Vakfı Başkanı Ceyhun Birinci, Ziya Rızkı Vakfı’nı kuran isimlere katkılarından dolayı teşekkür etmek ve onları onurlandırmak amacıyla plaket sunulacağını belirtti.

Ziya Rızkı’yı yaşatmak, gelecek nesillere tanıtmak amacıyla vakfın bu 43 isim tarafından kurulduğunu dile getiren Birinci, “Bu misyonunu devam ettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapmayı sürdüreceğiz. Ziya Rızkı’nın değerlerini, kişiliğini, toplumu için yaptıklarını anlatmayadevam edeceğiz. Onu unutmayacağız” dedi.

“PLAKET ALACAK İSİMLER”

Resepsiyonda plaket alacak isimler şunlar:

“Gözel Halim, Hakkı Alpagut, Sevim Ebeoğlu, Derviş Akter, Ünal Ergüven, Hasan Öztürk, Erdem Oskar, Erbil Aydınova, Fadıl Çağda, Dr. Ayten Berkalp, Aysın Ersin, Üner Berkalp, Önder Natık, Mahmut  Çerkez, Dr. Ceyhun Birinci, Mehmet Borak, Aydın Aygın, Mustafa Konuloğlu, Osman Uçaner, Özel Aygın, Talat Aksoy, Önder Konuloğlu, Oral Mahmut, Halil Özderya, Ahmet Hilmioğlu, Alkan Topçu, Hasan Hilmioğlu, Hüseyin Güven, Hüseyin Angolemli, Hasan Yörükoğlu, Hasan Suat, Mehmet Güven, Güngör Gürkan, Özden Nur, Mustafa Akıncı, Rasıh Keskiner, NidaiGüngördü, RehaviPiskobulu, Attila Berberoğlu, Kudret Koran, Tarık Kuman, Esat Varoğlu, Hilmi Rasimoğlu”

Yaşamını yitirenlerin plaketlerinin ailelerine verileceği bildirildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Ziya Rızkı Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güler’in istinaf kararı açıklandı
Güler’in istinaf kararı açıklandı
Alsaqer tutuksuz yargılanacak
Alsaqer tutuksuz yargılanacak
Noman Ali ceza evine gönderildi
Noman Ali ceza evine gönderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim