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Ziya Sarıdan: Birlikte yaşadığım kadın çocuğumu kaçırdı

Mağusa Maraş'ta yaşayan Ziya Sarıdan isimli vatandaş çocuğunun annesi tarafından kaçırıldığını iddia etti. 

21 Temmuz 2019 Pazar 11:17
Ziya Sarıdan: Birlikte yaşadığım kadın çocuğumu kaçırdı

Haber Kıbrıs'a ulaşan Ziya Sarıdan 11 yıldır birlikte yaşadığı çocuğunun annesi İna Cherkasina'nın  9 yaşındaki çocukları Muzaffer'i kaçırdığını söyledi.

Çocuğun kaçırılması için bir sebep olmadığını belirten Sarıdan 19 Temmuz akşamı iki araba ile gelen 3 erkek şahıs ile birlikte çocuğunun kaçırıldığını iddia etti. 

Sarıdan, şöyle devam etti:

"Bu kadın benim çocuğumu kaçırdı bu kadınla 11 yıldır yaşıyorum adı İna Cherkasina, çocuğun adı Muzaffer Sarıdan 19/20/2019 saat 23:30 civarları 2 arabayla gelip 3 erkekle birlikte çocuğumu kaçırdılar. 11 yıldır birlikte yaşadık, sorunumuz olmadı. Çocuğumu gören varsa, 0533 864 82 30 numaralı telefonu arayıp, lütfen yerini bildirsin" dedi

Kaynak: HABERKIBRIS

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Son Güncelleme: 21.07.2019 12:01
Anahtar Kelimeler:
İna CherkasinaZiya Sarıdan
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lololo 2019-07-21 11:59:42

Büyük pezevenksin.

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