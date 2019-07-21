Ziya Sarıdan: Birlikte yaşadığım kadın çocuğumu kaçırdı

Haber Kıbrıs'a ulaşan Ziya Sarıdan 11 yıldır birlikte yaşadığı çocuğunun annesi İna Cherkasina'nın 9 yaşındaki çocukları Muzaffer'i kaçırdığını söyledi.

Çocuğun kaçırılması için bir sebep olmadığını belirten Sarıdan 19 Temmuz akşamı iki araba ile gelen 3 erkek şahıs ile birlikte çocuğunun kaçırıldığını iddia etti.

Sarıdan, şöyle devam etti:



"Bu kadın benim çocuğumu kaçırdı bu kadınla 11 yıldır yaşıyorum adı İna Cherkasina, çocuğun adı Muzaffer Sarıdan 19/20/2019 saat 23:30 civarları 2 arabayla gelip 3 erkekle birlikte çocuğumu kaçırdılar. 11 yıldır birlikte yaşadık, sorunumuz olmadı. Çocuğumu gören varsa, 0533 864 82 30 numaralı telefonu arayıp, lütfen yerini bildirsin" dedi

Kaynak: HABERKIBRIS