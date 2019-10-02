Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nin Özel Engelli Otobüsü teslim edildi

Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi’nde eğitim gören özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin sosyal, kültürel ve eğitim etkinliklerinde kullanılması amacıyla Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından alınan özel engelli otobüsü, imzalanan protokol ile Yenierenköy Belediyesi’ne teslim edildi. Protokole Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak imza koydu.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, protokolün imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada özel gereksinim duyan insanlarımıza gerekli desteği vermek istediklerine dikkat çekerek, Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanılacak aracı teslim etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve hayırlı olmasını temenni etti.

Aracın sadece özel gereksinimli öğrencilerin taşınması ve merkezin ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacağının da altını çizen Çavuşoğlu, hükümet ve bakanlık olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına gerekli adımları atmaktan kaçınmayacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu ayrıca, araçların alınması ve engelli vatandaşların hizmetine sunulmasında Milli Eğitim ve Kültür Eski Bakanı Cemal Özyiğit’in de büyük katkı koyduğunu söyleyerek,Özyiğit’e teşekkürlerini iletti.

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak ise aracın bölgedeki özel gereksinimli insanlarımızın hizmetine sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

Yeşilırmak ayrıca, belediye bünyesinde bulunacak engelli otobüsünün Ziyamet Özel Okul ve İş Eğitim Merkezi yararına kullanılacağını sözlerine ekledi.

(BRT/MAIL)