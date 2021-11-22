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“Ziyaret amacımız seçimlere yönelik değildir”

Türkiye ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, KKTC ziyaretlerinin Türkiye’deki seçimle ilgili olmadığını buraya katkı için geldiklerini söyledi.

22 Kasım 2021 Pazartesi 20:09
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“Ziyaret amacımız seçimlere yönelik değildir”
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KKTC’de temaslarda bulunan CHP’li altı büyükşehir belediye başkanının da katılımıyla Gönyeli’deki Concorde Hotel’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Torun, Kıbrıs davasının milli dava olduğunu, KKTC ile ilişkileri daha da güçlendirmek istediklerini, ziyaret amaçlarının belediyeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımını arttırmak, sorunların çözümüne yönelik iş birlikleri kurulması olduğunu ifade etti.

KKTC’ye uygulanan ambargoların kaldırıldığı, özgür, bağımsız ve tanınan bir devlet olmasının en temel arzuları olduğunu kaydeden Torun, “KKTC hak ve varlığını koruyacak, uluslararası zeminde kabul görecek bir çözümü daima savunduk” dedi.

“HİDROKARBON KAYNAKLARININ PAYLAŞIMI KONUSUNDA KAPSAMLI ÇALIŞMA HAZIR”

Akdeniz’deki hidrokarbon kaynakları için adil bir bölüşüm istediklerini ifade eden Torun, “Bu konuda çok kapsamlı bir çalışma partimiz tarafından önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacaktır” dedi. 

Torun, Kıbrıs Türk halkının haklarından asla vazgeçmeden yanlarında olacağını da ifade etti.

“SEÇİMLERE YÖNELİK DEĞİL”

Ziyaret amacının Türkiye’deki seçimlerle ilgilisinin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine Torun, bu gibi temasları Türki Cumhuriyetlerle de yaptıklarını, amaçlarının ortak projeler üretmek olduğunu, seçimlere yönelik bir şey olmadığını ifade etti.

Milli dava dendiğinde ne anlaşılması gerektiğinin sorulması üzerine Torun, Kıbrıs Türkü ile çok güçlü bağların bulunduğunu, kendilerini hiçbir zaman Kıbrıs Türklerinden ayrı düşünmediklerini ifade etti.

FEDERAL TEMELDE ÇÖZÜM… “KONUNUN MUHATAPLARI BİR ARAYA GELİR, EN İDEAL ÇÖZÜMÜ ÜRETİR”

Kıbrıs konusuna Adalet ve Kalkınma Partisi’nin baktığı gözle bakmadıklarını belirten Torun, federal temelde çözüm konusunda CHP’nin tavrının ne olduğu sorusu üzerine de “Konunun muhatapları bir araya gelir durumu değerlendirir. Şu anda buraya katkıda bulunmaya geldik. Konunun muhatapları bir araya gelir, ada için en uygun çözümü, Kıbrıs halkı için en ideal çözümü üretir” dedi.

SAVAŞ

Ziyarette koordinatörlük görevini yürüten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ise amaçlarının sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini en üst seviyeye çıkarmak olduğunu kaydetti.

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