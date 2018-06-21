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Ziyaretçilerin atıkları çöplüğe çevirdi

Altınkum Sahili çevresi, son günlerde çevre kirliliğinden nasibini aldı.

21 Haziran 2018 Perşembe 09:22
Ziyaretçilerin atıkları çöplüğe çevirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Bölgesinde bulunan, Akdeniz Havzasının ve Dünya’nın en güzel 10 plajından birisi olarak gösterilen Altınkum Sahili çevresi, son günlerde çevre kirliliğinden nasibini aldı. 

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin gezmek için geldiği Dipkarpaz Atın Kum sahili, vatandaşların çevreyi kirletmeleri, bakımsızlık ve ilgisizlik nedeniyle en güzel sahil bölgesi atık ve çöplük yığınına döndü. 

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Altınkum sahili 'caretta caretta' türü kaplumbağalar için hayati önem taşımaktadır ve Akdeniz bölgesinin önemli kaplumbağa yumurtlama olma özelliği de taşımaktadır. 
Gelen yerli ve yabancı turistlerin plaja pet şişe, yiyecek içecek atıklarını bırakması en güzel sahil olan Atınkum, çevreye ve doğaya zarar vermeye devam etmektedir.

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Doğru Söz 2018-06-21 10:40:48

Ziyaretçi kelimesi insanlar içindir. Yanlış kullandınız. Şeytanlar veya evrimini tamamlayamamışlar demeliydiniz!
Lütfen!

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Doğru Söz 2018-06-21 10:42:30

Ziyaretçi kelimesi insanlar içindir. Yanlış kullandınız. Şeytanlar veya evrimini tamamlayamamışlar demeliydiniz!
Lütfen!

Cevapla
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Venedikli 2018-06-21 11:18:14

Hem Türk hem müslüman = çevre felaketi .

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