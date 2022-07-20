Künye
Kıbrıs 36
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Ziyaretini yarıda kesti!

Üç günlük ziyaret için Güney Kıbrıs’ta bulunan Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Yunanistan’da peş peşe çıkan büyük yangınlar nedeniyle ziyaretini yarıda keserek ülkesine geri döndü.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:22
0 Okunma
Ziyaretini yarıda kesti!
banner48

Rum haber kaynaklarına göre Floros, ziyaret programında 20 Temmuz Barış Harekâtı'nın 48’inci yıl dönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta düzenlenen “kınama” etkinliklerine katılmak ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile görüşmek olmasına rağmen, sadece bu sabah düzenlenen anıta çelenk koyma etkinliğine katıldı. Konstantinos Floros, törenin hemen ardından yangınlarla boğuşan ülkesine geri döndü.

Floros’un Anastaiadis’le yarın görüşmesi planlanıyordu ancak Rum Yönetimi Başkanı, rutin koronavirüs testleri pozitif çıktığı için bütün etkinlik ve görüşmelerini iptal etmişti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
600 Bin Euro ile geldi!
600 Bin Euro ile geldi!
Dikkat, elektrik kesintisi!
Dikkat, elektrik kesintisi!
Tatar'ın önerileri Rum liderin eline geçti!
Tatar'ın önerileri Rum liderin eline geçti!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim