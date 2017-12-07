ZMO Başkanı: "Don başlamadan fıskiyelerle ekinleri sulayın"

Kıbrıs Postası'ndan Ertuğrul Senova'nın haberine göre; Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre bugünden itibaren 3 gün boyunca sabah saatlerinde don olayı bekleniyor. Don, birçok bitki türünün zarar görmesine ve kurumasına neden oluyor.

Konuyla ilgili Kıbrıs Postası'na konuşan Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Mehmet Ercilasun, yaşanacak olan don olayından üreticinin nasıl korunacağına ilişkin tavsiyelerde bulundu.

“YILDA 13 MİLYON ADET ENGİNAR İHRACATIMIZ VAR”

Ülkedeki sayılı ihraç ürünleri arasında bulunan ve diğer ürünlere nazaran yüksek bir orana sahip olan enginarın da don olayından etkilenen bitkiler arasında bulunduğunu belirten Ercilasun, “ don olayından en çok etkilenen bitkilerimizden biri enginar. Ülke olarak Türkiye’ye yılda 13 milyon adet enginar ihracatımız var” diyerek, aralık ayı sonundan yılsonuna kadar süren ithalatın, bitkinin erken uyandırılmasıyla başladığını kaydetti.

“DAHA ÇOK İÇ KESİMLERDE GÖRÜLÜYOR”

Don olayının sahil kesimlerinden ziyade iç kesimlerde daha çok görüldüğü bilgisini veren ZMO Başkanı Ercilasun, “iç kesimlerde bulunan enginar bitkisi, don olayına maruz kalması sonucunda ölüyor ve ihraç ürünler oranında büyük gerileme yaşanıyor” dedi.

NARENCİYE VE PATATESTE SIKINTI YOK

Narenciyede ise -3 derece ve altındaki sıcaklık değerlerinde bitkilerin zarar gördüğünü belirten Ercilasun, “Meteoroloji Dairesi’nden aldığım bilgilere göre sıcaklık seviyesi -3 dereceye düşmeyecek” açıklamasında bulundu.

Don olayından etkilenen bir diğer bitkinin ise patates olduğunu kaydeden Ercilasun, “patates ekildiği yer nedeniyle etkileniyor. Ama şuan ekilmediğinden dolayı don olayın etkilenmesi gibi bir sıkıntımız yok” dedi.

“DON BAŞLAMADAN FISKİYELERLE EKİNLERİNE SULAMA YAPMALILAR"

Bugünden itibaren yaşanmaya başlayacak don olayından etkilenmemek için üreticilere tavsiyede bulunan Ercilasun, “don başlamadan fıskiyelerle ekinlerine sulama yapmalılar” dedi.

Yaşanacak olan doğa olayından zarar almadan kurtulmak için bir diğer yöntemin de ‘sulu sisleme’ yöntemi olduğunu belirten Ercilasun, “bu makine don olayının ekimlere zarar vermesini engelliyor. Fakat bu makine pahalı bu nedenle ülkemizde birkaç üreticide var” açıklamasında bulundu.

METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI

Bölgeyi etkisi altına alan yer yer yağışlı hava yarından itibaren etkisini kaybedecek. Soğuk hava ise hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 7- 13 Aralık dönemini kapsayan haftalık raporundan derlenen bilgilere göre, yarından itibaren bölgede yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı ise genelde 16-19 derece dolaylarında seyredecek.

Yarından itibaren 3 gün sabah saatlerinde hafif don beklendiğini bildiren Meteoroloji, yarın ayrıca yer yer kuvvetli rüzgar olacağını da kaydetti.