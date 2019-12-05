ZMO ‘Dünya Toprak Günü’ dolayısı ile mesaj yayımladı

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Erkut Uluçam ‘’Dünya Toprak Günü’’ dolayısı ile mesaj yayımladı.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Erkut Uluçam yaptı açıklamada toprağın önemine dikkat çekerek toprağın geçmişi hakkında bilgi verdi. Uluçam mesajında şu sözlere yer verdi; ‘’Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından 2015 yılında 5 Aralık Dünya Uluslararası Toprak Yılı olarak ilan edildi ve her yıl 5 Aralık’ta farklı bir tema konusu ile farkındalık yaratabilmek adına toprağın önemine dikkat çekilmek istenmektedir.

Bu yıl, “Toprak erozyonunu durdur, geleceğe sahip çık” sloganıyla dünya çapında çeşitli etkinlikler yapılmaktadır.

Medeniyetlerin ve gıda arzının da esas temelini oluşturan toprak, doğal kaynaklar arasında en önemli kaynaklardan birisidir. Yediğimiz yiyeceklerden yaşadığımız çevrenin ekolojisine kadar günlük hayatımızı etkilemektedir. Toprak için en büyük tehditlerden biri de ‘’erozyon’’ yada ‘’kötü kullanım uygulamaları’’ nedeniyle üretken yüzeyinin zarar görmesi ve yok olmasıdır.

İnsanoğlu bir ekip, bin aldığı tarım toprakları sayesinde varlığını bugünlere kadar sürdürebildi fakat günlük çıkarlar uğruna, geleceği düşünmeden yok edilen tarım toprağının, bir santime kalınlıkta oluşabilmesi için yaklaşık 700 yıl zamana ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir.Unutmamak gerekir ki, toprağı koruyarak yaşanabilir bir gelecek mümkün olacaktır.’’

(BRT/MAIL)