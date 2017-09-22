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Zorbalıkları pahalıya patladı

Yabancı uyruklu 34 yaşındaki kadını gideceği yere götürme bahanesi ile aracına aldıkları kadınla beraber olmak isteyen ve şikâyet üzerine tutuklanan 3 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

22 Eylül 2017 Cuma 09:20
Zorbalıkları pahalıya patladı

Devrim Demir

Girne’de hafta sonu bir eğlence mekanında tanıştıkları yabancı uyruklu kadını gideceği yere götürme bahanesi ile araçlarına alan Mustafa Akbey, Hüseyin Ağasoy ve Mehmetali Ateş A.B., isimli kadını Geçitköy’de bir yol kenarına götürüp zorla beraber olmak istedi.

Kadının iç çamaşırını yırtarak, kadının vücuduna zarar veren zanlılar, kadının direnmesi sonucu Güzelyurt Terminali’ne bırakıp kaçtılar.

Güney Kıbrıs’ta yaşayan ve eğlenmek için KKTC’ye giriş yaptığı öğrenilen kadın, Güzelyurt Polis Karakolu’na giderek zanlılardan şikâyetçi oldu.

Eğlence mekânının kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu tespit edilen zanlılar, Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhlerinde 3’er gün tutukluluk emri alınmıştı.

Tutukluluk süreleri dolan zanlılar, teminat talebiyle dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlıların davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmalarına karar verdi.

Mesutoğlu, ayrıca zanlıların yargılanmasında hazır bulunmalarını sağlamak için KKTC vatandaşı 1’er kişinin imza edeceği 50’şer bin TL’lik kefalet senedi ve haftanın 5 günü polise giderek imza atmaları koşulu ile serbest kalmalarına emir verdi.

Şikâyet üzerine tutuklandılar

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Çamlıbel Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Tahir Mülazimoğlu mahkemede verdiği ifadede, zanlılar Mustafa Akbey, Hüseyin Ağasoy ve Mehmetali Ateş “zorla alıkoyma”, “darp”, “kasti hasar” ve “cinsel saldırı” suçlarından tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Tahir Mülazimoğlu, olayın 17 Eylül tarihinde Geçitköy’de sabah saat 04.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi. Polis, yabancı uyruklu kadının zanlı Mustafa Akbey’in yönetimindeki FM 077 plakalı araçla Geçitköy’e götürüldüğünü ve burada Akbey, Ağasoy ve Ateş tarafından zorla alıkonulduğunu kaydetti.

Yabancı uyruklu kadının iç çamaşırını yırtarak kadınla birlikte olmaya çalışan zanlıların kadının vücuduna zarar verdiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlıların yargılanıncaya kadar uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 22.09.2017 09:23
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