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Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!

 Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan yargılanan sanık Rasel Rasel’in aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:57
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Zorla adam kaçırdı... Mahkeme kararını açıkladı!



(Kamalı Haber)

 Zorla İnsan Kaçırma ve Şiddet Tehdidi suçundan yargılanan sanık Rasel Rasel’in aleyhindeki davanın kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu Zorla İnsan Kaçırma suçunun ciddiyetinin altını çizdi.

Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan Kişi Özgürlüğü hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 12 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Rasel Rasel 08.07.2022 tarihinde saat 13:00 raddelerinde Haspolat'ta, aynı Bangladeş uyruklu 2 kişi ile birlikte aynı yerde faaliyet gösteren bir iş yerine ait lojmanda ikamet eden ve aralarında alacak verecek meselesi bulunan Faruque Hossan’ı zorla ellerinden ve kollarından tutup plakası ve modeli meçhul araca koyarak kaçırdıktan sonra Minareliköy'de henüz tespit edilemeyen müstakil bir eve götürerek zorla alıkoyup Faruque Hossan'a hitaben "benim senden alacağım 16.000 TL fakat ben senden 32.000 TL alacağım eğer vermezsen seni öldürürüm kimse kurtaramaz seni benden" diyerek şiddet tehdidinde bulunmuştu.

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