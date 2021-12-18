Zorla adam kaçırdı: “Seni öldüreceğim”

(Kamalı Haber)

Lefkoşa'da meydana gelen zorla insan kaçırma meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı İ.D mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı.

Polis, zanlının 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 raddelerinde aralarında yaşanan kız meselesi ile ilgili anlaşmazlık nedeni ile E.C.Ç'yi Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir eğlence mekanından, zorla, kullanmakta olduğu salon araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu üzerinde araç içerisinde kendisini darp ederek, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı.

Polis, müştekinin polisi aramak istemesi üzerine, elindeki Xiaomi Note 8 pro marka cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının derdest emri gereği tutuklandığını ve meselenin henüz yeni meydana geldiğini belirterek, aranmakta olan emare ve yine incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti.

Polis, zanlının serbest kalması halinde aranmakta olan emareye etki etmesi kuvvetle muhtemel olduğundan, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.