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Zorla fuhuşa teşvik ettiler!

 Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Anurika Jecinga NGONADİ ve Adurance Mercy OKUAZA  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Aralık 2020 Çarşamba 14:05
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Zorla fuhuşa teşvik ettiler!

 Lefkoşa’da meydana gelen zorla fuhuşa teşvik suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Anurika Jecinga NGONADİ ve Adurance Mercy OKUAZA  mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Aygün Karagil olayla ilgili bulguları aktardı.

Karagil huzurda bulunan zanlılar Anurika Jecinga NGONADİ ve Adurance Mercy OKUAZA’nın halen aranmakta olan bir şahıs ile birlikte 13 Aralık 2020 tarihinde Lefkoşa’da 150 dolar para karşılığında henüz kimliği tespit edilemeyen erkek şahıs ile ilişkiye girmesi amacı ile Lefkoşa’da sakin İ.G.A.’yı zorla fuhuşa teşvik ettiklerini söyledi.

Polis olayın bilgilerine 15 Aralık 2020 tarihinde geldiğini ve başlatılan soruşturma kapsamında ilk etapta zanlılar Anurika Jecinga NGONADİ ve Adurance Mercy OKUAZA’nın tespit edilerek tutuklandığını ancak arana bir şahsın daha olduğunu bu nedenle tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlılar olayla bir alakaları olmadığı beyanında bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

derdest emri gereği tutuklanmış olup Mariam Darasimi ABUBAKAR aranmaktadır soruşturma devam eder.

Son Güncelleme: 16.12.2020 15:11
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