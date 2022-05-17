Zorla girdiler, ne buldularsa çaldılar!

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, 16.05. 2022 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Haspolat'ta Lefkoşa'da sakin Zanlı 1 Ugochukwu Godwin Ibejıde ve Zanlı 2 Uche Charles Nwaodıka’nın ve henüz ismi tespit edilemeyen siyahi erkek bir kişi ile birlikte Haspolat'ta sakin Abdul Hashiru Bangura ve Osman Daniel Sesay 'ın ikamet ettiği daireye zorla girip mülküne tecavüz ettikten sonra Abdul Hashiru Bangura 'ya ait bir adet Dell marka laptop, bir adet I Phone marka cep telefonu, gri renk erkek cüzdanı ve içerisinde bulunan 200 Euro nakit parayı ve adı edilenin adına kayıtlı KC 833 plakalı Hyundai Getz marka araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi, ve sigortasını alıp sirkat ettikleri sırada konu malları almalarını engellemeye çalışan ev arkadaşı Osman Daniel Sesay 'ı itekleyerek fiili şiddet kullanıp soygun suçu işlediklerini ileri sürdü.

Polis, zanlı 2 Uche Charles Nwaodıka'nın karakolda üzerine yapılan aramada arka cebinde sirkat ettiği adı edilene ait KC 833 plakalı Hyundai Getz marka aracın araç koçanı, muayenesi, seyrüseferi sigortası ve gri renk erkek cüzdanı bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, meselenin tahkikatının yeni başladığını, aranan emareler ve aranan 1 kişi olduğunu söyleyip, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlılar suçlamaları kabul etmeyip, bazı iddialarda bulundu. Zanlı 1, kendisine ve ağabeyine ait cep telefonların müşteki tarafından zorla alındığından bu olayın yaşandığını ileri sürdü. Mahkeme, zanlıların iddialarının da araştırılmasına emir verdi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.