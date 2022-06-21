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Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!

Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar Christogonus Nnayereugo Nwaıwu ve Chijoke Eunan Oparaocha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

21 Haziran 2022 Salı 13:35
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Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
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(Kamalı Haber)

Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan zanlılar Christogonus Nnayereugo Nwaıwu ve Chijoke Eunan Oparaocha mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Kuşak, olguları aktardı.

Polis, iki zanlının Cinsel Tecavüz, Soygun, İnsan kaçırma, Cinsel dokunulmazlığı ihlal amacıyla zorla alıkoyma, Şiddet tehdidi, Darp Kanunsuz bıçak taşıma suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17.06.2022 tarihinde saat 00:20 raddelerinde Girne'de, Ziya Rizki Caddesi üzerinde Arif kale no:2 apartmanın Güney kısmında kullanımlarındaki ZML 104 plakalı salon araçları ile geçmekte olan Minareliköy'de sakin Christogonus Nnayereugo Nwaıwu ve Chijoke Eunan Oparaocha’nın evine bırakması için aldıkları Girne'de sakin M.A.O.’nun (K-25 ) Girne-Lefkoşa yoluna çıktıktan sonra gitmek istediği yöne dönmedikleri için araçtan inmek istemesi üzerine tasarruflarında kanunsuz olarak bulundurdukları ağız uzunluğu 9 cm toplam uzunluğu 20.5 cm olan kırmızı saplı bıçağı adı edilene Chijoke Eunan Oparaocha’ya gösterip "sessiz ol ne istersek yap veya sana zarar vereceğiz" deyip şiddet tahdidinde bulunduklarını anlattı.

Polis, 2 zanlının adı edileni zorla kaçırdıktan sonra bahse konu araç ile Erülkü çemberinin güney kısmında bulunan boş araziye götürüp zorla alıkoyup konu aracın arka kısmında Minareliköy'de sakin Christogonus Nnayereugo Nwaıwu’nun adı edilenin başını bastırıp ellerinden tuttuktan sonra, Chijoke Eunan Oparaocha'nın da müştekiye cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Polis, 2 zanlının, kadının çantası içerisinde muhafaza ettiği 320 TL nakit parası ile Martin Lion marka kadın parfümünü zorla alarak soygun suçunu işlediklerini söyledi.

Polis, olayda kullandıkları bıçak, olay esnasında müşteki ve zanlıların giymekte oldukları iç çamaşırı ve kıyafetler, Martin Lion marka kadın parfümü ve 210 TL nakit paranın tespit edilip emare olarak zapt edildiğini anlattı.

Polis, ayni tarihte adı edilenlerin mahkeme emri gereği tutuklanıp 18.06.2022 tarihinde Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkartılarak soruşturma maksatlı 3 gün ek tutukluluk emri temin edildiğini ancak tahkikatın devam ettiğini belirtip, 6 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 6 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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