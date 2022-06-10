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Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor

Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Haziran 2022 Cuma 14:31
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Zorla tecavüz etmekle suçlanıyor
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(Kamalı Haber)

Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçlarından tutuklanan zanlı H.A mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlının Cinsel Tecavüz ve Cinsel Saldırı suçuna methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 07.06.2022 tarihinde meydana gelen Birinci Derece Askeri Yasak bölge meselesinde tutuklu bulunan Hindistan uyruklu M.K.’nın yapmış olduğu şikâyette 04/05.06.2022 tarihinde Alayköy'de aynı yerde sakin zanlının(E-30 Pakistan İşci) ile birlikte kaldıkları ikametgâhta birkaç kere kendi arzusu hilafına aykırı olarak Cinsel Tecavüzde bulunduğuna dair şikâyette bulunduğunu anlattı.

Polis, söz konusu ikametgâhtan bazı emarelerin alındığını anlattı.

Polis, zanlının mahkeme emri gereğince tutuklanmış olup soruşturma devam ettiğini söyleyip, aleyhinde 5 gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 5 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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