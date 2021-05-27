Zorlu Töre: “Benim aracıma da yanıcı madde dökerek yaktılar”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

Kutlu Adalı cinayeti için mecliste araştırma komitesi kurulmasına yönelik konuşmalar yapıldığı sırada UBP Milletvekili Zorlu Töre kürsüde söz aldı.

CTP Milletvekili Asım Akansoy’un "Bildiklerinizi araştırma komitesine açıklayacak mısınız?” sorusuna cevap veren Töre, “Ben bildiğim her şeyi açıklarım, anlatırım. Kimseden bir şeyi saklamam. Kendime saklamam” dedi. Devletin var olduğunu söyleyen Töre, bazı eksikliklerin olduğunu da doğruladı. Töre, o dönemlerde kendi arabasının da kundaklandığını ve ilgili habere geçmiş gazetelerde ulaşılabileceğini söyledi.