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Zorlu Töre'den 19 Eylül mesajı

Meclis Başkanı Zorlu Töre 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

18 Eylül 2022 Pazar 18:51
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Zorlu Töre'den 19 Eylül mesajı


Töre'nin mesajı şu şekidle;

"Aziz Türk milletinin tarihi, vatan uğruna canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizin destanlarıyla doludur. "Ölürsek şehit, kalırsak gazi" diyerek çıkılan savaş meydanlarında kahraman mehmetçiklerin ve mücahitlerin milletimize kazandırdıkları nice zaferler vardır.

Türk Kurtuluş Savaşı’ndaki en önemli zaferlerden biri olan Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında, 19 Eylül 1921'de TBMM tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e "Gazi" ünvanı ve "Mareşal" rütbesi verilmiştir. Bu tarihe atfen her yıl 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmıştır. 

Bu önemli gün, şehadete koşarken gazilik makamına eren kahramanlarımıza olan minnet duygumuzun daha da kuvvetlenmesine vesile olmaktadır. Onlardan aldığımız manevi miras ve onların tarihe kazınan kahramanlıkları, özellikle genç nesillerimizin milli değerlerimizi daha çok benimsemelerine katkı sunmakta, geleceğe dair beslediğimiz büyük umutların meşalesini yakmaktadır.

Bu duygu ve düşüncelerle tüm gazilerimizi tebrik ediyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete irtihal eden tüm gazilerimizi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."

Anahtar Kelimeler:
Meclis BaşkanıZorlu Töre19 Eylül
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