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Zorlu Töre, işadamı Metin Liçis’i kabul ederek görüştü

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, KKTC’deki ciddi yatırımları ile bünyesinde çoğunluğu bilgisayar mühendisi yüz kişinin üzerinde kalifiye personele iş imkanı sağlayan MBL Teknoloji Direktörü iş insanı Metin Liçis’i kabul ederek görüştü.

04 Ekim 2022 Salı 14:56
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Zorlu Töre, işadamı Metin Liçis’i kabul ederek görüştü



Zorlu Töre kabulünde iş insanı Metin Liçis’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek KKTC’de yapılan yatırımlar ve istihdamlar hakkında bilgi aldı.

Metin Liçis ziyaretinde yaptığı konuşmada, şirketin KKTC’de yazılıp dışarı ihraç edilen Fintech Teknolojisi ve Siber Güvenlik alanlarında KKTC’de yatırımlarının küçümsenemeyecek kadar büyük olduğunu belirterek ayrıca sahibi olduğu teknoloji firması MBL Teknoloji’nin KKTC’yi uluslararası teknoloji fuarlarında KKTC bayrakları ile hazırlanan standlarında başarıyla temsil ettiğini aktardı. 

Liçis, KKTC firması olarak katıldıkları uluslararası fuarlarda elde ettikleri başarılarla hem KKTC’nin tanınmasına katkı koymaktan hem de uluslararası firmalardan ve ayrıca Asya ve Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren firmalardan gelen taleplerle KKTC’nin uluslararası alanda başarılı bir teknoloji firması olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, başarılı işadamı Metin Liçis’in KKTC’ye ekonomik katkıları ve istihdam olanakları ile yaratmış olduğu iş imkanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Töre, KKTC’yi uluslararası alanda ve uluslararası fuarlarda KKTC bayayraklı teknoloji standları ile başarıyla temsil edilmesinin KKTC’nin teknolojik alanda da büyüdüğünün ve geliştiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek işadamı Metin Liçis’in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek başarılı girişimlerinin devamını diledi.
 

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