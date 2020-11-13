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Zorlu Töre: “KKTC’nin kuruluşu Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayramdır”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, KKTC’nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu söyledi.

13 Kasım 2020 Cuma 14:58
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Zorlu Töre: “KKTC’nin kuruluşu Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayramdır”

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun Kıbrıs Türk halkı için en büyük bayram olduğunu kaydetti.

Töre,  gün nedeniyle yayımladığı mesajda, “Ulusal mücadelemizin kutsal sonucu olarak kurduğumuz devletimiz ilelebet yaşayacaktır. Şehitlerimize ve bizden sonraki nesillere bırakacağımız en büyük eser Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir” ifadelerine yer verdi.

Zorlu Töre,  KKTC’nin kurucusu başta Rauf Denktaş olmak üzere şehitlere, özgürlük meselesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’e de rahmet dileyerek, “Yaşasın bağımsızlık, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti”  dedi.

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