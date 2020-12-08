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Zorlu Töre, Meclis Başkanlığına talip

Zorlu Töre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na talip olduğunu söyledi.

08 Aralık 2020 Salı 18:40
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Zorlu Töre, Meclis Başkanlığına talip

Cumhuriyet Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP-YDP-DP hükümeti için bir bakanlık talebi olmadığını belirtti; meclis başkanlığına talip olduğunu açıkladı.

Telefon bağlantısıyla katıldığı bir TV programında açıklamalarda bulunan Zorlu Töre, Meclis Başkanlığı için uygun bir isim olduğunu belirterek, 32 aydır Meclis Başkan Yardımcılığı yaptığını ifade etti.

"BİRİKİMİM VE TECRÜBEM VAR..."

Meclis Başkan Yardımcılığı görevini likayatla yürüttüğünü söyleyen Töre, Deneyimim, birikimim ve tecrübem var” dedi.

“Devlete yüzde yüz inanmış bir kişi olarak, hem partimi, hem ulusal davayı hem de meclisi en yüksek seviyede temsil ettim” diyen Töre, Meclis Başkanlığı Görevi’ne talip olduğunun altını çizdi.

Meclis Başkanı adaylığı için hükümet protokolünde yer alan, üç parti başkanının ortak isim belirlemesiyle olacağını ifade eden Töre, “Nasıl bir belirleme olacak bilmiyorum ama ben göreve talibim” diye konuştu.

"BAKANLIK TALEBİM OLMADI"

UBP-YDP-DP hükümeti için herhangi bir bakanlık talebi olmadığını söyleyen Töre, “Beklenti içine de girmedim. Ancak Meclis Başkanlığı geçmiş dönemde de istediğim bir görevdi” ifadelerini kullandı.

Kamuoyundan da göreve gelmesi için destek gördüğünü aktaran Töre, “Benim göreve gelmem için çok destek alıyorum. Ancak bu işler kısmet. Parti içinde de şahsıma destek olduğunu biliyorum” diyerek, “Liyakat makamlar için çok önemliyse Zorlu Töre ismi uygundur” şeklinde konuştu.

Kıbrıs Postası - BURCU ECE YILMAZ

Son Güncelleme: 08.12.2020 19:42
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