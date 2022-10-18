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Mecliste, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve muhalefet arasında yaşanan gerginlik hakkında konuşan CTP Milletvekili Erkut Şahali, “maalesef mecliste bulunan tüm partilerin ve milletvekillerinin uzlaşısıyla yönetme zorunluluğu olan Zorlu Töre, meclisi kendi çiftliği gibi yönetmeye çalışıyor. Meclis bahçesinde palas pandıras bir inşaat başladı. Bunun bir bağış olduğu söylendi. Ancak bizler bu konuyla ilgili bilgilendirilmedik. Zorlu beyin tamamen bireysel tavırları rol oynuyor ve meclis iradesi hiçe sayılıyor ve haliyle bir kaos ortaya çıkıyor. Biz bunları zorduk ve izahat istedik. Ancak zorlu bey hatalarının gizlenmesi için provokatör bir tavırla hareket ediyor. Biz manipülasyona izin vermeyeceğiz. Bu ülkede çok ciddi bir ekonomik yıkım yaşanıyor. Her hanede bir yangın var ve bu yangının sönmesi için çalışma yapılmıyor” dedi.

Şahali, “Bu Zorlu beyin iradesiyle olursa, bir başkasının da büstünün orada bulunmasına dair kendince karar verebilir. Bu yasa ve meclisin ortak iradesi ile alınacak bir karardır. Bu işlerin kurallı ve istişareli bir şekilde devam etmesi gerekmektedir. Bu konu tamamen provokasyon amaçlı istismar edilmektedir. Her seferinde Zorlu beyin başrol olması da tesadüf değildir. Bizim gibi bakış açısı geniş siyasilerle tartışmaya girme cesareti yoktur. Konuyu küçük bir alana hapsederek maniple etmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.